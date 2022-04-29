Овечкин не смог принять участие в двух матчах НХЛ из-за травмы

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил два матча подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила «Политика сегодня».

В игре против «Торонто» российский хоккеист получит травму верхней части тела из-за неудачного столкновения с вратарем Эриком Челльгреном.

О том, когда хоккеист сможет продолжить дальнейшее участие в НХЛ, не сообщается.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции.