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    29 апреля 2022, 13:00

    Овечкин не смог принять участие в двух матчах НХЛ из-за травмы

    Оксана Лавнюженко

    Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил два матча подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила «Политика сегодня».

    В игре против «Торонто» российский хоккеист получит травму верхней части тела из-за неудачного столкновения с вратарем Эриком Челльгреном.

    О том, когда хоккеист сможет продолжить дальнейшее участие в НХЛ, не сообщается.

    На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции.