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    12 декабря 2020, 16:01

    Матч РПЛ «Спартак» — «Сочи» начнется с минуты молчания в память о Гафте

    Андрей Иванов

    Валентин Гафт болел за московский «Спартак». Встреча красно-белых с «Сочи» начнется сегодня с минуты молчания в память об ушедшем актере.
    Матч РПЛ «Спартак» — «Сочи» начнется с минуты молчания в память о Гафте

    «Матч „Сочи“ — „Спартак“ начнется с минуты молчания в память о Валентине Гафте», — говорится в сообщении РПЛ в Twitter.

    «Спартак» выразил глубокие соболезнования родным и близким Гафта. Администраторы страницы московского клуба в Twitter вспомнили четверостишие, которое актер посвятил любимой команде:

    Два «Спартака» — один в Большом,

    Другой в большом футболе,

    Но я бы в театр не пошел,

    Когда «Спартак» на поле.

    12 декабря, в 16:30, «Сочи» встретится со «Спартаком» на домашнем стадионе в матче 18-го тура чемпионата России.

    Валентин Гафт умер 12 декабря от последствий инсульта, который он перенес в прошлом году. Актеру было 85 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище Москвы 15 декабря. В этот же день пройдет прощание с Гафтом в театре «Современник».

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