От бравого гусара до хитрого Воланда. Вспоминаем самые яркие роли Валентина Гафта

Ушел из жизни один из самых запоминающихся актеров советских и российских фильмов — Валентин Гафт. Он мастерски лавировал между противоположными образами, появляясь перед зрителями то в роли сатаны, то простого бездомного. «360» собрал самые яркие образы мастера перевоплощения.

«Гараж»

Строительство скоростного шоссе поставило членов гаражного кооператива «Фауна» перед непростым выбором: кого исключить, чтобы освободить территорию от четырех гаражей. Правление кооператива устроило собрание, где Гафт предстал в образе председателя Валентина Сидорина. Именно ему пришлось сообщить всем пайщикам неприятную новость.

Артисту с легкостью удалось перевоплотиться в строгого, но в то же время довольно дипломатичного героя. Сидорин пытался успокоить страсти, развернувшиеся на собрании. Но угодить всем не помогли даже знаменитые обращения «золотой мой», «родные мои», «серебряные мои», «ласковая моя». В итоге председателя осадили: «Галантерейный мой! Правление дискредитировало себя».

Этот фильм Эльдара Рязанова давно разошелся на множество крылатых фраз, а талант Гафта добавил ему хорошую долю юмора. «Гараж» вышел в далеком 1979 году, но пересматривают его до сих пор.

«Небеса обетованные»

Артист мастерски вписался в образ бездомного и даже стал их предводителем. Бывший партработник и диссидент Дмитрий Логинов получил прозвище Президент и стал вместе с бездомными искать свое место под солнцем. Фильм действительно снимали на одной из московских свалок среди снующих крыс и в ужасных условиях. Все это помогло вжиться в роль бездомного, которая вышла очень убедительной.

«О бедном гусаре замолвите слово…»

Командир гусарского полка полковник Иван Покровский в исполнении Гафта вышел бравым и немного трогательным персонажем. Эту роль специально под артиста писали Григорий Горин и Эльдар Рязанов. Как однажды признался Горин: «Гафт — это диагноз. Когда я вижу его на сцене — я болен Гафтом. Каждый образ, созданный актером, врезается в память, как абсолютно реальный, даже если он исполнен в гротеске или пародии». Одной из самых запоминающихся сцен картины стал романс полковника:

Я пережил и многое, и многих

И многому изведал цену я.

Теперь влачусь в одних пределах строгих

Известного размера бытия.

«Мастер и Маргарита»

Валентин Гафт с легкостью лавировал между образами в фильмах абсолютно разных жанров. Еще одним перевоплощением стала работа над булгаковским Воландом. Сатана не только наводит ужас, но и творит возмездие за человеческие грехи и пороки. При этом все проделки отрицательного героя окрашены искрометным юмором.

«У меня нет ощущения того, что Булгаков писал мистический роман. <…> „Мастер и Маргарита“ — самый что ни на есть реализм. Он, может быть, где-то и публицистичен, но в целом подробно объясняет, кто мы и почему мы живем сейчас именно так. И фильм Юрия Кары тоже об этом. В нем нет упоения мистикой, акцента на ней. И именно из-за этого мне понравился конечный результат», — отмечал сам Гафт.

«Чародеи»

Изворотливого Аполлона Сатанеева можно увидеть на экранах перед каждым Новым годом. Заместитель директора Института необыкновенных услуг плел всевозможные интриги, чтобы завладеть расположением возлюбленной главного героя Алены.

Гафту никогда не нравился этот персонаж. Однако он признавался, что злодеев ему играть интереснее. Изначально в «Чародеях» должен был появиться Евгений Евстигнеев. Но пригласить актера не получилось из-за болезни. Гафт же гениально перевоплотился в беспринципного бюрократа и карьериста.

Валентин Гафт скончался утром 12 декабря в возрасте 85 лет. Жена актера Ольга Остроумова назвала причиной смерти последствия инсульта. Летом 2019 года Гафт попал в больницу. Тогда его состояние оценивалось как удовлетворительное.