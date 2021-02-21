Матч НХЛ прервали из-за растаявшего льда. Видео

Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Колорадо» и «Вегасом» была прервана из-за растаявшего на площадке льда.

Хоккейный матч проходил на специально смонтированной площадке на озере Тахо (Невада, США) под открытым небом, уточнил ТАСС.

Встреча началась в полдень по местному времени, но у хоккеистов возникли проблемы с катанием, когда лед начал таять. После первого периода матч решили продолжить позже. Счет — 1:0 в пользу «Колорадо». Было решено возобновить встречу в вечернее время (08:00 по Москве).

В воскресенье, 21 февраля, на этой же площадке должен пройти матч между «Бостоном» и «Филадельфией». Но организаторы уже перенесли его на более позднее время. Начало игры запланировано на 03:30 по московскому времени.

Сборная России по хоккею ранее обыграла команду Чехии. Они стали победителями в девятый раз, продлив таким образом свою рекордную победную серию в Евротуре. Кроме того, команда досрочно выиграла общий зачет.