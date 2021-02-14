Сборная России по хоккею досрочно выиграла Евротур

В воскресенье сборная России по хоккею обыграла команду Чехии. Они стали победителями в девятый раз, продлив таким образом свою рекордную победную серию в Евротуре. Кроме того, команда досрочно выиграла общий зачет. Об этом сообщило РИА «Новости».

Матч прошел в Мальме в рамках Шведских игр. Игра завершилась со счетом 7:4. Из российской команды шайбы забросили Захар Бардаков — на восьмой минуте, Павел Красковский — на 38-й, Николай Коваленко — на 49-й, Даниил Мисюль — на 53-й, Василий Подколзин — на 55-й, Владимир Бутузов — на 58-й,Никита Чибриков поразил ворота на 58-й минуте.

Среди чехов отличились Михаэль Шпачек — на 17-й минуте и Якуб Флек — на 30-й минуте, Лукаш Клок — 31-й и Давид Томашек — на 60-й.

Заключительный этап игр пройдет в Чехии в мае. Сейчас сборная России имеет 24 очка. У чехов в активе 11 баллов. Шведы и финны набрали по восемь очков.

В начале февраля Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объявила Латвию хозяйкой чемпионата мира по хоккею 2021 года. Изначально турнир должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Однако 18 января IIHF объявила, что Белоруссия не примет чемпионат мира.