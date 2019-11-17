Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе. Видео

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе своего коллеги Магомеда Митришева. Видео с танцем футболиста появилось в Instagram-аккаунте, посвященном футболисту.

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Глушаков тоже опубликовал фрагмент с танцем в сторис на своей странице в соцсети.

«На Кавказе даже на свадьбе можно потренироваться. Лезгинка — все мышцы проработал», — подписал футболист.

Митришев сыграл свадьбу 16 ноября во дворце торжеств «Сафия» в Грозном. Накануне Глушаков выложил у себя на странице совместную фотографию с коллегой по команде, сделанную в этом заведении. Кадр он прокомментировал словами «с важным днем».

Глушаков был капитаном «Спартака», но покинул его после окончания прошлого сезона. С июня 2019 года спортсмен выступает за грозненский клуб «Ахмат».

В текущем сезоне Глушаков выступил на 11 матчах чемпионата России. На его счету два гола в двух играх Кубка страны.

Глушаков и ранее танцевал лезгинку. Он исполнил этот танец на тренировке с новой для него командой — «Ахматом».