Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе. Видео
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Глушаков тоже опубликовал фрагмент с танцем в сторис на своей странице в соцсети.
«На Кавказе даже на свадьбе можно потренироваться. Лезгинка — все мышцы проработал», — подписал футболист.
Митришев сыграл свадьбу 16 ноября во дворце торжеств «Сафия» в Грозном. Накануне Глушаков выложил у себя на странице совместную фотографию с коллегой по команде, сделанную в этом заведении. Кадр он прокомментировал словами «с важным днем».
Глушаков был капитаном «Спартака», но покинул его после окончания прошлого сезона. С июня 2019 года спортсмен выступает за грозненский клуб «Ахмат».
В текущем сезоне Глушаков выступил на 11 матчах чемпионата России. На его счету два гола в двух играх Кубка страны.
Глушаков и ранее танцевал лезгинку. Он исполнил этот танец на тренировке с новой для него командой — «Ахматом».