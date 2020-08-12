Мать избитого рефери подала на Широкова заявление в полицию

В понедельник, 10 августа, между футболистом Романом Широковым и арбитром Никитой Данченковым произошла стычка. Спортсмен ударил арбитра за красную карточку.

Теперь избиением арбитра займется полиция, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в ведомстве. Полиция начала проверку инцидента после того, как мать Никиты Данчекова подала заявление.

Любительский матч между командой «Ничего обычного» и «Матч ТВ» прошел 10 августа на стадионе «Спартак-2». Роман Широков набросился на судью, потому что тот не назначил пенальти.

По предварительным данным, после избиения Данченков был госпитализирован.

Ранее стало известно об еще одном конфликте с судьями. Тренер «Рубина» Леонид Слуцкий потребовал у главы РФС пожизненно отстранить рефери Сергея Иванова, потому что тот не назначил пенальти. В итоге казанская команда проиграла со счетом 0:2.

Еще один инцидент с судьями произошел во время матча «Спартака» и «Сочи». Ветераны «Спартака» также потребовали пожизненно отстранить судей. Но в этом случае арбитры назначили пенальти в ворота московской команды, что плохо сказалось на итоговом результате.