Марат Балаев vs Фелипе Фроес. Кому достанется чемпионский пояс лиги АСА?

Самого успешного иностранного спортсмена лиги сразу лишают чемпионского пояса. Награда не вернется к нему, даже если 18 декабря на финальном бое АСА он победит Марата Балаева. Что это было? Неужели бразильца так соблазнили русские пирожки? Уже после битвы взглядов Фроес расскажет журналистам- все пошло не так еще на пути в далекую Россиию. Прямых рейсов сейчас нет, пришлось лететь с пересадками, начались проблемы с таможней — Фелипе вовремя не предоставил результат теста на коронавирус. В Москву прилетел поздно, поэтому согнать вес он просто не успел.

«Я полностью функционально готов и мотивирован к бою, потому что это суперсхватка, это очень круто и я готов. У нас с Маратом хорошие отношения, как были, так и остались, но будет бой, я планирую его нокаутировать и останусь чемпионом», — говорит боец смешанных единоборств Фелипе Фроес.

Схватка между Фелипе Фроесом и Маратом Балаевым вообще могла не состояться. Изначально бразилец должен был выступать против Магомедрасула Хасбулаева. После замены его соперником стал один из самых возрастных бойцов лиги. Балаеву сейчас 44, в смешанные единоборства он пришел только в 37, после 10-летнего перерыва в спорте. За силу воли и нетипичную для этого возраста выносливость его называют «Мотиватором». Вот и сейчас — буквально за пару дней до битвы взглядов — он экстренно снижал вес.

Главное преимущество Балаева — это мощный прессинг соперника на земле, а еще он силен в переводах. Фроес, наоборот, лучше всего проявляет себя в стойке, у него развитые кики и отличный апперкот.

«По большому счету, самые важные граммы, я помучался, согнал, это может сказаться в бою, но бой должен состояться, двигаемся дальше. Он профессионал, в бою это все отбрасывается, выигрывает лучший, все это не имеет никакого значения», — утверждает боец смешанных единоборств Марат Балаев.

Финальный бой АСА в 2020-м — пройдет уже в эту пятницу. В случае победы Мотиватор заберет пояс чемпиона, если сильнее окажется Фроес — награда остается в лиге. Схватка пройдет без зрителей, смотреть можно только онлайн, а лучшие моменты мы покажем в эфире «360».