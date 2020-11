Бой турнира UFC между Блэйдсом и Льюисом отменен

В Лас-Вегасе в ночь на 29 ноября по московскому времени пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 15. Главный бой вечера — схватка между американскими бойцами тяжелого веса Кертисом Блэйдсом и Дерриком Льюисом — отменен.

Бой пришлось отменить из-за того, что у Блэйдса была обнаружена коронавирусная инфекция, говорится в сообщении пресс-службы UFC.

Поединок перенесен на более поздний срок, добавляется в заявлении пресс-службы.

Кертис Блэйдс занимает второе место в рейтинге тяжелого дивизиона, а Деррик Льюис находится на четвертой строчке.

Уход из спорта чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова расстроил его поклонников. Они повсюду ищут намеки на его возможное возвращение. Сам спортсмен только разжигает их интерес. Несколько дней назад он опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с президентом UFC Даной Уайтом. Снимок он сопроводил фразой See you soon («Скоро увидимся») и отметил главу UFC.