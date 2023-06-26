26 июня 2023, 16:04
Футболист Гюндоган перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону»
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» объявил о переходе полузащитника команды Илкая Гюндогана в «Барселону». Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу клуба.
Руководство «Манчестер Сити» поблагодарило немецкого футболиста за семилетнюю игру в команде.
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Отмечается, что в прошедшем сезоне Гюндоган провел 50 матчей и забил 11 мячей. Его контракт с «Манчестер Сити» был рассчитан до 30 июня 2023 года.
Футбол
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