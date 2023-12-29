Спорт 29 декабря 2023, 23:21 Роналдо подпишет контракт с «Ростовом» «РБ Спорт»: футболист Роналдо подпишет контракт с «Ростовом» Unsplash

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Полузащитник болгарского «Левски» Роналдо станет футболистом клуба «Ростов». Об этом рассказали журналисты «РБ Спорт» со ссылкой на агента игрока Хулио Сезара Гранху.

«Роналдо переходит в „Ростов“? Да, это правда. Срок контракта — 4,5 года», — подчеркнул Гранха.

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Футболист провел 17 матчей в текущем сезоне чемпионата Болгарии. Он забил четыре гола. Футбольный клуб «Ростов» занял 10-ю сточку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда набрала в актив 21 очко.

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ранее ответил на вопрос о лучших игроках первой части сезона РПЛ. Спортсмен отметил, что выбирать следует из тех, кто идет на первом месте. В связи с этим Аршавин назвал имена Кордобу и Сперцяна.

Первую строчку в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар» с 38 очками. На втором месте находится «Зенит» с 36 баллами, третье место заняло «Динамо».