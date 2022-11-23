Спорт 23 ноября 2022, 01:31 «Манчестер Юнайтед» подтвердил планы о продаже клуба «Манчестер Юнайтед»: владельцы футбольного клуба рассматривают вариант его продажи РИА «Новости»

Читать 360tv в

Владельцы футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» рассматривают вариант его продажи. Сделку хотят заключить для усиления роста команды. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

«„Манчестер Юнайтед“, один из самых успешных и исторических спортивных клубов в мире, объявляет о том, что совет директоров начинает процесс изучения стратегических альтернатив для клуба», — заявили на сайте футбольной команды.

Реклама

Как пояснили в пресс-службе, этот процесс необходим для будущего роста клуба. Его владельцы хотят, чтобы спортсмены могли извлекать выгоду из возможностей как на поле, так и в коммерческом плане. Для этого совет директоров рассмотрит все стратегические альтернативы, включая новые инвестиции в клуб, его продажу и другие сделки. При этом в «Манчестер Юнайтед» подчеркнули, что ничего из вышеперечисленного может и не произойти.

Реклама

«„Манчестер Юнайтед“ не намерен делать дальнейших заявлений до тех пор, пока совет директоров не одобрит конкретную сделку или другой план действий, требующий официального объявления», — отметили в пресс-службе.

Ранее английский клуб покинул Криштиану Роналду. Это произошло по взаимному согласию после двух сезонов.