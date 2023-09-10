Спорт 10 сентября 2023, 16:24 «Манчестер Юнайтед» отстранил бразильского полузащитника Антони Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» отстранил Антони от тренировок

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«Манчестер Юнайтед» отстранил бразильского футболиста Антони Матеуса дос Сантоса от тренировок с командой. Об этом клуб сообщил на официальном сайте.

Бразильского нападающего обвинили в нападениях на девушек. Клуб признал обвинения против него. Вернуться к тренировкам Антони сможет только после того, как руководство направит ему уведомление.

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ФК выступил с осуждением насилия и жестокого обращения.

«Мы признаем важность защиты всех, кто вовлечен в эту ситуацию, и признаем, какое влияние эти обвинения оказывают на жертв насилия», — сообщила пресс-служба клуба.

Ранее экс-возлюбленная футболиста Антони Габриэла Каваллин сообщила о домашнем насилии с его стороны. Девушка обвинила его в нападении на нее. Позже обвинения выдвинули еще несколько бывших пассий спортсмена.

Ранее определились все 32 участника группового этапа Лиги чемпионов нового сезона. Команды разобьют на восемь групп. В основной сетке Лиги чемпионов будет выступать действующий обладатель кубка «Манчестер Сити».