«Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Сульшера с поста главного тренера

Руководство клуба «Манчестер Юнайтед» отправило в отставку главного тренера своей команды Уле-Гуннара Сульшера. Информация об этом появилась на официальном сайте «красных дьяволов». Там также написаны слова благодарности норвежцу за проделанную работу.

«Манчестер Юнайтед» подтверждает, что Уле-Гуннар Сульшер покинул пост тренера. Спасибо тебе за все, Уле», — говорится в сообщении.

Лучшим результатом клуба при этом тренере была вторая строчка в Английской премьер-лиге сезона-2020/21. Тогда же «Манчестер Юнайтед» прошел в финал Лиги Европы, однако проиграл испанскому «Вильярреалу» в серии пенальти. Сульшер возглавил «красных дьяволов» в декабре 2018 года.

Британская газет The Mirror написала, что при решении о расторжении контракта руководство клуба учитывало и мнение отдельных игроков. В том числе и то, что Криштиану Роналду в последние недели был недоволен общими результатами команды.

Последним матчем во главе «Манчестер Юнайтед» для Сульшера стало противостояние с «Уотфордом». На нем команда норвежца проиграла с разгромным счетом 1:4. После такого провала руководство клуба созвало экстренное совещание. Там и было принято решение расстаться с Сульшером.