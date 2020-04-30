Мамаев согласился договориться с телеведущей Ушаковой без суда

Футболист «Ростова» Павел Мамаев готов без судебного разбирательства оплатить причиненный ущерб ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Полтора года назад спортсмен вместе с Александром Кокориным во время потасовки повредил Mercedes ведущей.

Представляющий интересы Павла Мамаева адвокат Игорь Бушманов в беседе с РИА «Новости» заявил, что Ушакову еще во время предварительного следствия не признали потерпевшей. Однако тогда его клиент перевел ей, как собственнику поврежденного автомобиля, 200 тысяч рублей.

«Ушакова была официально уведомлена через следователя и ее представителя, однако такой добровольной компенсацией по неизвестным причинам не воспользовалась», — рассказал адвокат.

Игорь Бушманов пояснил, что его подзащитный готов в ближайшее время единолично компенсировать весь ущерб без какого-либо судебного рассмотрения.

Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова через суд намерена взыскать с братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого 321 тысячу рублей. В такую сумму она оценила повреждения своего автомобиля Mercedes, которые он получил в результате конфликта спортсменов и ее водителя Виталия Соловчука. В машине было разбито стекло, а салон испачкан кровью.

В беседе с «360» телеведущая заявила, что иск подан давно и им занимаются по доверенности ее юристы. Сама она это большим делом не считает, но «за старые проделки тоже нужно платить». Рассмотрение дела запланировано на 6 мая.