«За проделки нужно платить»: телеведущая рассказала об иске к Кокорину и Мамаеву

Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Она хочет получить компенсацию за поврежденную в 2018-м машину. Оказалось, что в суд обратились уже давно.

«Это не новость. Я не понимаю, почему это вдруг стало какой-то сенсацией. Это продолжение старых новостей, просто это дело должно закончиться логично, все вопросы должны быть закрыты. Это один из вопросов, касающийся дела, и сейчас пришел его черед», — рассказала «360» Ушакова.

Она добавила, что судебные разбирательства из-за автомобиля относятся к техническим моментам, которые не заслуживают пристального внимания прессы.

«Так это все звучит, как будто я сегодня утром проснулась и решила в суд сходить», — подчеркнула ведущая.

По ее словам, сумма 321 тысяча рублей соответствует оценке ущерба, проведенной специалистами. Эта стоимость не включает ничего, кроме самого причиненного ущерба. Сама Ушакова сейчас находится в самоизоляции и делом не занимается.

«Мы давно подали этот иск, просто сейчас пришло его время. Мои юристы действуют по доверенности и не считают это каким-то таким большим делом», — поделилась телеведущая.

Она подчеркнула, что футболисты ничего нового не натворили, «но за старые проделки тоже нужно платить».

Ранее пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Мария Михайлова сообщила, что Ушакова подала иск на братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Она требует возместить ей 321 тысячу рублей за разбитый Mercedes.

В 2018 году спортсмены устроили две драки в центре Москвы. Во время одной из них они разбили стекло автомобиля и подрались с водителем телеведущей Виталием Соловчуком. За свои действия футболисты попали в колонию. В сентябре 2019 года Кокорины и Мамаев вышли из колонии по УДО, Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позже.