Малкин попал в сборную десятилетия по версии IIHF

Евгений Малкин стал вторым хоккеистом в истории, кто за один сезон стал лучшим бомбардиром в чемпионате Национальной хоккейной лиги и на первенстве мира. Первым в этом списке был канадец Уэйн Гретцки.

За прошедшее десятилетие Евгений Малкин сумел заработать две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль чемпионата мира.

Кроме россиянина в сборную десятилетия IIHF вошли финский хоккеист Пекка Ринне, канадцы Дрю Даути, Ши Уэбер и Сидни Кросби, а также швед Вильям Нюландер.

Чемпионат мира 2020 года состоится с 8 по 24 мая 2020 года в Швейцарии.

Евгений Малкин родился и вырос в Магнитогорске. В НХЛ он попал в 2006 году. В составе команды «Питтсбург Пингвинз» он три раза побеждал на Кубке Стэнли. В сборной России по хоккею трижды принимал участие в Олимпийских играх.

Осенью прошлого года в СМИ появилась информация, что Евгений Малкин получил американское гражданство. Сам хоккеист заявил, что ничего плохого в этой ситуации он не видит. По его словам, это только документ, который помогает его семье решать бытовые и рабочие проблемы в стране, где он живет. От российского гражданства хоккеист отказываться не стал.