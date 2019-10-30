Малкин объяснил, зачем ему нужен паспорт США

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгений Малкин даже не думал никогда о том, чтобы отказаться от российского гражданства. А паспорт США ему нужен только для решения бытовых и рабочих вопросов, которые возникают из-за его длительного пребывания в Штатах.

«У меня и мысли не возникало отказаться от российского гражданства и выступления за мою национальную сборную», — приводит «Интерфакс» слова хоккеиста.

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Он добавил, что он каждый год приезжает в Россию, которая сформировала его как личность и как игрока.

Для Малкина американские паспорта — его и членов его семьи — это всего лишь документы, которые помогают справляться со всеми сложностями по работе и решать бытовые и другие вопросы в стране, где он фактически живет.

Спортсмен был удивлен, что информация о его американском гражданстве начала активно обсуждаться СМИ — паспорт США он получил давно. Малкин признался, что ему это неприятно, однако обиды он ни на кого не держит.

Ранее в интервью Pittsburgh Tribune Live форвард признался, что считает Соединенные Штаты своим вторым домом.

Евгений Малкин родился и рос в Магнитогорске. Он играет в НХЛ с 2006 года. В составе «Питтсбург Пингвинз» он три раза выигрывал Кубок Стэнли. В составе сборной России по хоккею трижды принимал участие в Олимпийских играх.