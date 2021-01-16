Макгрегор заявил, что Нурмагомедов боится с ним драться

«Думаю, он боится драться со мной. Да я в этом чертовски уверен. Но я не виню его. В ту ночи я дрался с его лучшей версией, а он — с моей худшей», — сказал он.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел 6 октября 2018 года на шоу UFC 229. Он закончился победой россиянина болевым приемом в четвертом раунде.

Недавно сам Нурмагомедов вспомнил этот бой. Спортсмен опубликовал видео момента перед боем и рассказал, какие эмоции испытывал в тот момент.

«Момент, когда мои физические возможности и ментальная стойкость сошлись на одном уровне», — сообщил он.

Хабиб Нурмагомедов заявил о завершении карьеры 24 октября после победы в поединке против американского бойца Джастина Гейджи в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 254. Он объяснил это смертью своего отца и обещанием матери больше не драться без него.