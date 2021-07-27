Макгрегор высмеял смерть отца Нурмагомедова в ответ на высказывание о победе Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не мог оставить без внимания слова российского бойца Хабиба Нурмагомедова о победе Дастина Порье над ирландцем. Макгрегор в своем ответе задел тему смерти отца Нурмагомедова.

Нурмагомедов после победы американца написал, что добро всегда побеждает зло. Макгрегор решил провести параллели и вспомнил про смерть отца россиянина.

«Получается, коронавирус — это добро, а отец — зло?» — спросил Макгрегор в Twitter. Через какое-то время публикация была удалена.

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года из-за осложнений, возникших после перенесенного COVID-19. Ему было 57 лет.

Ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье провели бой в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 264 в ночь на 11 июля. Поединок завершился победой Порье техническим нокаутом. Ирландец же сломал себе ногу.

За Порье теперь 28 побед и шесть поражений. За Макгрегором 22 победы и шесть поражений. Это была третья встреча соперников. Ирландец одержал победу в 2014 году, американец — в январе этого года.