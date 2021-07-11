Хабиб Нурмагомедов поздравил Дастина Порье с победой над Конором Макгрегором. После главного поединка турнира UFC 264 в Лас-Вегасе российский боец написал на своей странице в Twitter, что добро всегда побеждает зло.

«Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Дастина Порье. Я надеюсь, что ты получишь [чемпионский] пояс в конце года», — отреагировал на триумф американца Нурмагомедов.

В ночь на 11 июля в Лас-Вегасе Порье и Макгрегор в третий раз встретились в октагоне. Ирландец сломал ногу, но продолжил поединок. Судьи присудили победу спортсмену из Соединенных Штатов техническим нокаутом. Теперь на счету Порье 28 побед и шесть поражений. У его визави 22 победы и шесть поражений. Это была третья встреча бойцов в октагоне. В поединке в 2014 году победил Макгрегор, а в январе этого года — Порье.

В Сети уже появилось видео с моментом, когда Макгрегор ломает ногу. Он выбрался из партера, отступил назад и подвернул голеностоп.