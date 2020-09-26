Макгрегор вернется в MMA

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор вернется в строй. Боец принял вызов от американца Диего Санчеса.

38-летний американец рассказал, что хотел бы в своем последнем карьерном поединке встретиться на ринге с Макгрегором. Ирландец согласился принять на схватку с ветераном Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Диего Санчесу… Я видел недавние комментарии о твоем финальном поединке и я в нем!», — заявил Макгрегор.

В своем посте он также приложил февральскую переписку с главой UFC Дэйной Уайт. В ней он пытался уговорить организовать ему поединок с Санчесом в Дублине.

Слухи о возвращении ирландца появлялись еще в середине июля. Тогда Макгрегор отреагировал на поздравление с днем рождения филиппинского боксера Мэнни Пакьяо, добавив «170». Это предположительно был намек на возможный поединок.