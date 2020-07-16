Макгрегор может вернуться ради боя с Пакьяо

Спортсмен необычным образом отреагировал на поздравление с днем рождения, которое отправил ему филиппинский боксер Мэнни Пакьяо.

Макгрегор поблагодарил его за пост в соцсети и добавил к надписи «170». Предположительно, ирландец намекнул на возможный поединок против боксера в полусреднем весе.

Спортсмен объявил об уходе из спорта 7 июня. В прошлом боец уже дважды говорил о завершении карьеры в ММА. Это происходило в 2016 и 2019 годах. Потом Макгрегор изменял свое решение.

Макгрегор дебютировал в боксе в августе 2017 года. Тогда он выступил против американца Флойда Мэйвезера. Бой завершился победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде. После ирландец многократно хотел провести бой-реванш.

Боец прославился на выступлениях в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он — чемпион организации в двух весовых категориях.

В предыдущий раз Пакьяо выходил на ринг в июле 2019 года. Тогда боксер победил Кита Турмана.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт составил топ-4 лучших бойцов смешанного стиля за всю историю боев. Туда не попали российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов и его соперник из Ирландии Конор Макгрегор.