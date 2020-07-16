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    16 июля 2020, 20:56

    Макгрегор может вернуться ради боя с Пакьяо

    Алена Макаренко

    Бывший боец смешанного стиля (MMA) ирландец Конор Макгрегор может вернуться в спорт. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
    Макгрегор может вернуться ради боя с Пакьяо

    Спортсмен необычным образом отреагировал на поздравление с днем рождения, которое отправил ему филиппинский боксер Мэнни Пакьяо.

    Макгрегор поблагодарил его за пост в соцсети и добавил к надписи «170». Предположительно, ирландец намекнул на возможный поединок против боксера в полусреднем весе.

    Спортсмен объявил об уходе из спорта 7 июня. В прошлом боец уже дважды говорил о завершении карьеры в ММА. Это происходило в 2016 и 2019 годах. Потом Макгрегор изменял свое решение.

    Макгрегор дебютировал в боксе в августе 2017 года. Тогда он выступил против американца Флойда Мэйвезера. Бой завершился победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде. После ирландец многократно хотел провести бой-реванш.

    Боец прославился на выступлениях в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он — чемпион организации в двух весовых категориях.

    В предыдущий раз Пакьяо выходил на ринг в июле 2019 года. Тогда боксер победил Кита Турмана.

    Ранее президент UFC Дэйна Уайт составил топ-4 лучших бойцов смешанного стиля за всю историю боев. Туда не попали российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов и его соперник из Ирландии Конор Макгрегор.