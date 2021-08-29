Макгрегор сделал первые шаги после перелома ноги. Видео

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор сделал первые шаги после перелома ноги. Он признался, что для него этот момент стал особенным. Видео спортсмен опубликовал на своей странице в Facebook.

Первые шаги боец сделал под наблюдением врачей. Макгрегор ходил по специальной беговой дорожке. Нагрузка на ноги составила 50% от массы тела спортсмена.

«Сегодня знаменательный день! Я ходил впервые после операции. Несу 50% своего большого веса! Впереди еще долгий путь, но сегодня для меня это огромный личный импульс! Спасибо всем за постоянную поддержку», — написал он.

В начале июля ирландец уступил американцу Дастину Порье в главном поединке турнира UFC 264. Макгрегор получил травму в конце первого раунда. Он не смог продолжить схватку. Позже ему диагностировали перелом ноги. Спортсмену была проведена операция.

Ранее стало известно, что Конор Макгрегор и комик Эл Форан проведут выставочный бой в инвалидных креслах не раньше октября. Изначально поединок должен был пройти 11 сентября. Но врачи посоветовали ирландцу участвовать в нем позже.