Макгрегор перенес свой бой в инвалидных креслах

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор и комик Эл Форан проведут выставочный бой в инвалидных креслах не раньше октября. Изначально поединок должен был пройти 11 сентября. Но врачи посоветовали ирландцу участвовать в нем позже.

Спортсмен все еще приходит в себя после перелома ноги в поединке UFC против американца Дастина Порье. Ему сделали операцию. Накануне Макгрегор написал в своем Twitter, что все еще восстанавливается после случившегося.

«Ребята, в сентябре выходить на ринг мне все-таки еще рановато. Я продолжаю восстановление. Мои врачи и физиотерапевты советует повременить с этим боем. Думаю, он состоится не ранее конца октября. Может быть, в ноябре или декабре» — написал Макгрегор.

Он добавил, что сейчас ему трудно говорить о какой-то конкретной дате. Но тем не менее он в деле.

Изначально выставочный бой Макгрегора и Форана должен был пройти 11 сентября. По замыслу организаторов, они должны будут драться в инвалидных креслах. Все вырученные средства направят на благотворительность.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Макгрегор может вернуться к боям в течение этого года.