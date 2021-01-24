Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье нокаутировал ирландского соперника Конора Макгрегора. Поединок проходил в рамках турнира UFC 257.

Порье отправил Макгрегора в нокаут во втором раунде боя-реванша. Эта встреча стала для соперников уже второй. В 2014 году Порье проиграл Макгрегору в первом раунде после технического нокаута.

Всего за время своей спортивной карьеры Порье провел 33 боя. На его счету 26 побед при шести поражениях. Макгрегор выходил в октагон 27 раз, из которых у него было 22 победы и пять поражений.

Турнир UFC 257 проходил на «Бойцовском острове» около Абу-Даби. Ранее чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявлял, что Макгрегору удастся победить Порье, если он закончит бой быстро. Сам Нурмагомедов отмечал, что не планирует возвращаться в октагон, чтобы не расстраивать мать. Но Макгрегор пообещал «достать его».