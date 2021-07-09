Макгрегор попытался ударить Порье на дуэли взглядов

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор и Дастин Порье приняли участие в пресс-конференции в преддверии боя. Макгрегор чуть не устроил драку с соперником, но их успели разнять.

Эпизод произошел в конце мероприятия. Макгрегор в какой-то момент вышел из себя и попытался ударить ногой соперника. Однако ирландец не дотянулся до американца. Спортсменов тут же развели организаторы и президент промоушена Дэйна Уайт.

Как сообщил сайт MMA Fighting, во время пресс-конференции соперники устроили словесную перепалку.

«Я вижу перед собой человека, которого я победил, и знаю, что могу победить снова», — сказал Порье.

Макгрегор ответил на это оскорблением.

«В субботу вечером тебя будут выгуливать, как собаку, в этом восьмиугольнике. Ты всего лишь маленькая сучка. Твоя жена — твой муж», — заявил ирландец.

Также он назвал американца глупой деревенщиной. Макгрегор не в первый раз пытается задеть оппонента. Ранее он опубликовал аудиосообщение, где также назвал Порье деревенщиной.

Поединок пройдет 11 июля в Лас-Вегасе. Это будет третий бой между Макгрегором и Порье. Впервые они встретились в октагоне UFC в 2014 году. Тогда победа осталась за Макгрегором. Однако в январе 2021 года Порье взял реванш.