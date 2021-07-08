Конор Макгрегор рассказал о планах на бой с Порье

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, что думает о своем предстоящем сопернике Дастине Порье. Ирландец также поделился планами на предстоящий бой. Об этом написало издание RollingStone.

По словам Макгрегора, Порье заплатит за то, что наговорил много всего в последнее время. В предстоящем бою Конор пообещал накаутировать соперника. Он полагает, что никогда еще не был так опасен и так сконцентрирован, рассказал News.ru.

Турнир UFC 264 пройдет 10 июля в Лас-Вегасе. Макгрегор будет драться с Порье в третий раз.