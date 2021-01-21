Макгрегор пообещал вытащить Нурмагомедова обратно в октагон

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не вернется больше в октагон. Несмотря на это, ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор пообещал «достать его».

Во время пресс-конференции перед UFC 257 журналист напомнил о недавнем интервью Нурмагомедова. Российский боец сказал, что не хочет расстраивать свою маму и возвращаться в октагон.

«Мы его достанем», — заявил на это Макгрегор.

Посвященная турниру UFC 257 пресс-конференция проходит в Абу-Даби. В ней участвуют президент UFC Дана Уайт, а также бойцы Конор Макгрегор, Дастин Порье, Майкл Чендлер и Дэн Хукер. Первым двум спортсменам предстоит сразиться 23 января на «Бойцовском острове».

Ранее друг семьи Нурмагомедова Рамазан Рабаданов сообщил, что боец не планирует возвращаться в спорт. По его словам, Нурмагомедов ведет скрытую политику и использует Уайта. Он подчеркнул, что российский боец слишком строго относится к своим словам, чтобы «нарушить обещание и отойти от своих слов ради славы и пары десятков миллионов долларов».