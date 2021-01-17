Друг заявил, что Нурмагомедов использует Уайта и возвращаться в октагон не собирается

Друг семьи чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и по совместительству известный комментатор Рамазан Рабаданов заявил, что боец не будет возвращаться в спорт. По его словам, он использует главу UFC Дану Уайта.

«У Хабиба большая игра, скрытая политика, в которой он использует Уайта. Это большой бизнес. За Хабиба такие силы впряглись, что бой даже в 100 миллионов не является целью. Не радуйтесь, возвращения Хабиба не будет», — передает его слова портал Championat.com.

По его словам, российский боец слишком строго относится к себе и своим словам, чтобы «нарушить обещание и отойти от своих слов ради славы и пары десятков миллионов долларов».

Также, по его мнению, Нурмагомедов намерен как можно дольше удерживать пояс чемпиона UFC в легком весе, чтобы его соратник Ислам Махачев мог как можно ближе подобраться к чемпионскому титулу. Тогда он передаст пояс своему товарищу.

Недавно глава UFC Дана Уайт объявил, что Нурмагомедов может вернуться в октагон после хорошего боя ирландца Конора Макгрегора с американцем Дастином Порье.