Макгрегор объяснил неприязнь к дагестанцам. Дело в курятине

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор наконец объяснил, чем вызвана его ненависть к дагестанцам. Боец до сих пор обижен, что в дагестанских магазинах торговали курицей «Макгрегор».

«Я прямо здесь, в этой стране. Так кто теперь курица? Нельзя сделать такое и не получить ответ. Все просто», — объяснился боец в ходе открытой тренировки в Москве. Слова Макгрегора привел сайт Fight Time.

Пресс-конференция Макгрегора прошла в Москве 24 октября. В ходе бриффинга боец заявил, что его оппонент из Дагестана Хабиб Нурмагомедов боится драться с ним в столице России. Кроме того, по мнению Макгрегора, россиянин выходит на октагон только против тех, кого заведомо способен победить.

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Ирландец добавил, что якобы все понимают, что представляют собой дагестанцы от природы. После этих слов юристы пригрозили ирландцу уголовным делом, а гостиницу, в которой остановился боец, взяли в осаду дагестанские мужчины. Впрочем, осада последствий не имела: Макгрегор не скрываясь подъехал к парадному входу в «Ритц», смерил взглядом толпу и спокойно прошел в холл отеля. Правда, там ему чуть не прилетело бутылкой.