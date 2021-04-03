Макгрегор назвал дату нового поединка с Порье

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о поединке американским спортсменом Дастином Порье. Состязание пройдет 10 июля, написал он в своем Instagram.

Так же он заявил, что это будет «абсолютное уничтожение».

Первый бой между ними прошел в 2014 году, тогда победил Макгрегор техническим нокаутом в первом раунде. Второй поединок состоялся в январе 2021 года. Порье взял реванш и одержал победу благодаря техническому нокауту во втором раунде.

Ранее Макгрегор рассказал, с чем связан проигрыш в бою против Дастина Порье на турнире в Абу-Даби 23 января.

«Я предпочел монотонную работу в стойке на тренировках, думая, что в поединке с Порье смогу подготовиться к предстоящему бою против Мэнни Пакьяо», — заявил Макгрегор. Он добавил, что считает свое поражение справедливым.

Также боец рассказал, что до нокаута «полностью контролировал ход боя».