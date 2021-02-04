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    04 февраля 2021, 17:40

    Макгрегор назвал причины проигрыша в бою против Порье

    Дарья Морозова

    Боец Конор Макгрегор рассказал, с чем связан проигрыш в бою против Дастина Порье на турнире в Абу-Даби 23 января. Об этом сообщил «Мир 24».

    «Я предпочел монотонную работу в стойке на тренировках, думая, что в поединке с Порье смогу подготовиться к предстоящему бою против Мэнни Пакьяо», — заявил Макгрегор. Он добавил, что считает свое поражение справедливым.

    Также боец рассказал, что до нокаута «полностью контролировал ход боя».

    Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов на сегодняшний день является лучшим в MMA, но не лучшим в истории. Об этом заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.

    Лучшим бойцом в истории MMA, по мнению Уайта, является американец Джон Джонс. Чемпион UFC, выступающий в полутяжелом весе, провел 28 поединков, из которых 26 — победные.

    Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в MMA в октябре прошлого года, сразу после того, как одержал победу в поединке против американца Джастина Гейджи. Российский боец провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.