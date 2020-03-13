Макгрегор может вернуться в бокс

Тренер бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора Джон Кавана выразил уверенность в том, что ирландец обязательно вернется в бокс.

Своим видением на будущее спортсмена тренер поделился в интервью спортивному телеканалу ESPN Ringside. «Честно, я буду удивлен, если Конор не вернется на ринг в ближайшие 12-18 месяцев. Он обожает бокс. Макгрегор увлеченно тренировался к поединку с Флойдом Мэйуэзером. Новый бой должен стать крупным событием. Он всегда получает то, к чесу стремится», — указал Кавана.

Ранее Макгрегор прокомментировал слова Хабиба Нурмагомедова Тони Фергюсону во время пресс-конференции перед боем. Боец выложил скрин из видео, которое было снято в апреле 2018 года во время нападения на автобус с участниками турнира UFC. Фото, на котором видно лицо российского бойца, ирландец подписал фразой «Уличный бой».

В январе этого года Макгрегор впервые с октября 2018-го принял участие бою в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). 31-летний боец победил американца Дональда Серроне. Это стало его первой победой с 2016 года.