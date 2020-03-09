Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях

Конор Макгрегор отреагировал слова Хабиба Нурмагомедова во время пресс-конференции перед боем против американца Тони Фергюсона. Пост опубликован в Twitter-аккаунте ирландского бойца.

Макгрегор опубликовал кадр из видео, которое было снято в апреле 2018 года во время нападения на автобус с участниками турнира UFC. На кадрах видно лицо российского бойца.

«Уличный бой», — подписал скриншот Макгргегор.

В ходе прошедшей пресс-конференции Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон впервые встретились лично перед поединком. Российский боец неоднократно повторил, что не раз участвовал в уличных боях в Дагестане. Он также заявлял, что не уверен в том, что у Фергюсона был аналогичный опыт. Во время дуэли взглядов спортсмены начали взаимно оскорблять друг друга. В итоге россиянин пнул пояс соперника и пообещал, что «размажет» его.

Поединок Фергюсона и Нурмагомедова пройдет на турнире UFC 18 апреля (утром 19 апреля — по московскому времени). Россиянин является действующим чемпионом организации в легком весе. Бой с американцем станет третьим для него в статусе чемпиона.

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе в октября 2018 года. После боя состоялась потасовка между командами бойцов. Менеджер россиянина назвал условие, при котором возможно проведение реванша с ирландцем.