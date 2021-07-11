Конор Макгрегор и Дастин Порье могут провести бой-реванш, заявил президент UFC Дэйна Уайт. По его словам, поединок не может закончиться так, поэтому после выздоровления ирландца, вероятно, они снова встретятся.

«У него нога сломана. Понятно, что это неприятно, никому не нравится, когда бой заканчивается таким образом», — сказал Уайт эфире Youtube-канала UFC Russia.

Он выразил надежду, что Порье поборется за пояс, а Конор выздоровеет как можно скорее. Пока его ждет операция. Уайт добавил, что пока лично не разговаривал с Макгрегором, они только успели перекинуться парой слов в октагоне.

Дастин будет драться за пояс. Потом Конор выздоровеет и, наверное, у них будет реванш. Я не думаю, что их противостояние окончено Дэйна Уайт.

«Бой не может закончиться так. Никто не знает, сколько ему потребуется времени на восстановление. А Порье будет все это время заниматься своим делом», — добавил президент UFC.

Победу в поединке на турнире UFC 264 присудили Порье после того, как в конце первого раунда Макгрегор сломал голеностоп. Ирландец успел заявить, что ничего еще не закончено. Он не считает, что повредил ногу, когда блокировал лоу-кик, а просто сильно оступился.

Это уже третье поражение Макгрегора за последние четыре боя и шестое за всю карьеру. У Порье эта победа стала 28-й.