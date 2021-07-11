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    11 июля 2021, 09:18

    Макгрегор и Порье могут провести бой-реванш — президент UFC

    Ольга Назаркина

    Конор Макгрегор и Дастин Порье могут провести бой-реванш, заявил президент UFC Дэйна Уайт. По его словам, поединок не может закончиться так, поэтому после выздоровления ирландца, вероятно, они снова встретятся.

    Макгрегор и Порье могут провести бой-реванш — президент UFC

    «У него нога сломана. Понятно, что это неприятно, никому не нравится, когда бой заканчивается таким образом», — сказал Уайт эфире Youtube-канала UFC Russia.

    Он выразил надежду, что Порье поборется за пояс, а Конор выздоровеет как можно скорее. Пока его ждет операция. Уайт добавил, что пока лично не разговаривал с Макгрегором, они только успели перекинуться парой слов в октагоне.

    Дастин будет драться за пояс. Потом Конор выздоровеет и, наверное, у них будет реванш. Я не думаю, что их противостояние окончено

    Дэйна Уайт.

    «Бой не может закончиться так. Никто не знает, сколько ему потребуется времени на восстановление. А Порье будет все это время заниматься своим делом», — добавил президент UFC.

    Победу в поединке на турнире UFC 264 присудили Порье после того, как в конце первого раунда Макгрегор сломал голеностоп. Ирландец успел заявить, что ничего еще не закончено. Он не считает, что повредил ногу, когда блокировал лоу-кик, а просто сильно оступился.

    Это уже третье поражение Макгрегора за последние четыре боя и шестое за всю карьеру. У Порье эта победа стала 28-й.