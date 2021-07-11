Порье победил Макгрегора на турнире UFC 264

Американец Дастин Порье досрочно одержал верх над ирландцем Конором Макгрегором в бою в рамках турнира UFC 264. Он стал претендентом на чемпионский титул.

В начале встречи Макгрегор сломал ногу, но продолжил драться. Судьи отдали победу Порье техническим нокаутом. Это третья встреча американца с ирландцем в октагоне. В бою в 2014 году победил Макгрегор, а в январе этого года — Порье. Теперь на его счету бойца из Соединенных Штатов 28 побед и шесть поражений. У Макгрегора 22 победы и шесть поражений. Общий счет их встреч сейчас 2:1 в пользу Порье.

Накануне чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов в разговоре с «360» назвал этот поединок принципиальным. По его словам, в боях между спортсменами такого уровня все решает тактика.

Два дня назад Конор Макгрегор и Дастин Порье приняли участие в пресс-конференции в преддверии боя. Спортсмены повздорили и американец попытался ударить ногой своего визави. Организаторы и президент промоушена Дана Уайт развели бойцов.