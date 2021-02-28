Лыжники Большунов и Ретивых выиграли бронзовые медали на ЧМ

В воскресенье российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых выиграли бронзовые медали в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Золото взяла команда Норвегии, за которую выступали Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо. Они показали время 15 минут 1,74 секунды. Вторыми стали финны Ристоматти Хакола и Йони Маки. Большунов и Ретивых уступили победителям 2,09 секунды и заняли третье место.

Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.

Российский лыжник Александр Большунов накануне занял первое место в скиатлоне на чемпионате мира. Золото спортсмена стало для российской сборной первой медалью на ЧМ. Для самого спортсмена эта победа тоже стала первой за карьеру. Последний раз россияне завоевывали золотые награды ЧМ в 2017 году.

В январе с участием Большунов произошел скандал. Во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти он ударил финна Мяки палкой, затем въехал в него и сбил с ног. За «неспортивное поведение» Международная федерация лыжного спорта лишила сборную России бронзовой медали.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) Российские спортсмены выступают в Германии под названием Russian Ski Federation и флагом Олимпийского комитета России, а не страны.