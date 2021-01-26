Лыжи или коньки: врач рассказал, что из них полезнее

«Я бы предпочтение отдал лыжам, они для нашей дыхательной системы лучше, особенно если кататься где-то в лесной зоне. Елово-сосновый лес — это было бы просто чудесно. Но, опять же, не выкладываться там настолько, что потом будешь никакой», — поделился специалист своим мнением.

В лыжном спорте задействуется большее количество групп мышц, чем в конькобежном. При катании на коньках в основном работают ноги и тазовый пояс, руки же участвуют в меньшей степени. А во время занятий лыжами трудятся все группы мышц — ноги, руки, грудь и спина. Именно поэтому в данном виде спорта спектр нагрузок шире.

Врач посоветовал брать с собой на тренировки бутылку с водой, но не холодной.

Звонков не рекомендует устанавливать рекорды. Досточно двух-трех поездок в неделю по 10 километров.

Для обычного человека, не спортсмена, лыжная прогулка гораздо полезнее катка, подытожил терапевт. В этом случае нагрузка распределяется равномернее. А что касается калорий — любой вид спорта поможет сжечь их. В таком вопросе между коньками и лыжами особой разницы нет.

Ранее в Мытищинском лесопарке открылась новая зона отдыха. Там уже подготовили лыжную базу с двумя трассами для катания — на 1,5 и 3,5 километра. Летом их превратят в одну велодорожку.