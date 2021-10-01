«Локомотив» всухую проиграл «Лацио» в матче Лиги Европы

Встреча московского «Локомотива» с итальянским «Лацио» закончилась со счетом 0:2. Столичные футболисты уступили своим соперникам в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Счет на 13-й минуте открыл Тома Башич, направив мяч в ворота точным ударом головой. Второй гол итальянцы забили на 38-й минуте. Его автором стал Патрисио Габбарон.

Игра прошла на римском стадионе «Олимпико». Встречу обслуживала британская бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном.

В группе с «Локомотивом» и «Лацио» — турецкий «Галатасарай» и французский «Марсель». С командой из Франции москвичи сыграли вничью — 1:1 — в матче первого тура группового этапа турнира. Итальянцы туркам проиграли — 0:1.

Еще одна столичная команда итальянцев 30 сентября обошла: «Спартак» выиграл у «Наполи» — 3:2.