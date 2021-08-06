«Локомотив» в меньшинстве сыграл вничью с «Уфой»

Матч третьего тура РПЛ между «Уфой» и «Локомотивом» завершился ничьей — 1:1. Московская команда играла в меньшинстве со второго тайма.

Футболисты встретились на Центральном стадионе города Уфы, сообщил «Чемпионат.com». Арбитров, обслуживавших встречу, возглавил Иван Сиденков из Санкт-Петербурга.

Первый гол на добавочном времени первого тайма забил полузащитник «Уфы» Олег Иванов, которому удалось реализовать назначенный за фол Дмитрия Баринова пенальти.

Из-за Баринова москвичи и остались в меньшинстве — он получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Обладавшая численным преимуществом «Уфа» победу удержать не смогла. На 73-й минуте нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович сравнял счет.

У «Уфы» уже два поражения в предыдущих турах — от ЦСКА (0:1) и «Динамо (2:3). «Локомотив» выиграл у «Арсенала» — 3:1 и обыграл ЦСКА — 2:1. По итогам трех туров железнодорожники набрали семь очков, в активе уфимцев — одно.