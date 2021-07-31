«Локомотив» четвертый раз подряд обыграл ЦСКА на чемпионате России по футболу

Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл столичный ЦСКА со счетом 2:1 в матче второго тура Тинькофф — Российской премьер-лиги. Как сообщил ТАСС, из-за ковидных ограничений наблюдать за игрой смогли не более трех тысяч болельщиков.

Игра прошла на стадионе «ВЭБ-Арена». В команде ЦСКа единственный гол на 19 минуте забил Кристиян Бисторвич. В «Локомотиве» мячи забили Федор Смолов и Рифат Жемалетдинов.

Уже несколько лет «Локомотив» ни разу не проиграл в мачтах с ЦСКА. 28 июля 2019 года армейцам удалось обыграть железнодорожников, но затем началась череда побед «Локомотива».

Сейчас ФК «Локомотив» после второй подряд победы занимает вторую строчку в турнирной таблице. В активе команды шесть очков. ЦСКА опустились до восьмого места с тремя очками. Следующая встреча железнодорожников пройдет 6 августа, с «Локомотивом» сыграет ФК «Уфа».

Ранее итальянские СМИ сообщили, что клуб «Фиорентина» не планирует дальше работать с российским футболистом Александром Кокориным. Тренер клуба отметил, что это игрок, который может стать лидирующим, но для этого ему необходимо активнее тренироваться. По сведениям журналистов, в итальянском ФК уже контактировали с Россией по вопросам возвращения игрока на родину.