«Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем»

Московский «Локомотив» со счетом 1:1 сыграл в Стамбуле с «Галатасараем» в четвертом туре Лиги Европы. Россияне заработали второе очко и остались на последнем месте в таблице группы Е. Безвыигрышная серия команды в еврокубках составила уже 15 матчей. Из них - 10 поражений и пять ничьих.

Первый гол забил в конце первого тайма турецкий футболист Софьян Фигури, сообщил канал «Матч ТВ». Россияне отыгрались на 37-й минуте. Это был первый гол в ворота «Галатасарая» на этом розыгрыше Лиги Европы.

Несмотря на добавленное время, команды не смогли увеличить счет. Зато произошли две потасовки между фанатами футболистов.

«Локомотив» 6 ноября встретится со «Спартаком». Следующий матч Лиги Европы россияне сыграют дома с итальянским «Лацио».

Перед матчем с «Галатасараем» музыкант Юрий Лоза назвал игру футболистов «Локомотива» издевательством на мировым футболом. По его мнению, у спортсменов вообще нет футбольного мышления.