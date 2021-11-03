Лоза назвал игру «Локомотива» «издевательством над мировым футболом»
Музыкант Юрий Лоза раскритиковал игру «Локомотива»
Музыкант Юрий Лоза раскритиковал игру «Локомотива». Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
По данным «Газеты.ru», Лоза заявил, что «„Локомотив“ — это вообще не команда» и у спортсменов нет «футбольного мышления».
«Это какое-то издевательство над мировым футболом. Ни одного грамотного действия!» — считает музыкант.
4 ноября «Локомотив» встретится с стамбульской командой «Галатасарай» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.