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    03 ноября 2021, 17:52

    Лоза назвал игру «Локомотива» «издевательством над мировым футболом»

    Музыкант Юрий Лоза раскритиковал игру «Локомотива»

    Дарья Морозова

    Музыкант Юрий Лоза раскритиковал игру «Локомотива». Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

    По данным «Газеты.ru», Лоза заявил, что «„Локомотив“ — это вообще не команда» и у спортсменов нет «футбольного мышления».

    «Это какое-то издевательство над мировым футболом. Ни одного грамотного действия!» — считает музыкант.

    4 ноября «Локомотив» встретится с стамбульской командой «Галатасарай» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.