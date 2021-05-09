Льюис Хэмилтон в сотый раз выиграл квалификацию «Формулы-1»

Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон В Испании в сотый раз победил в квалификации Гран-при «Формулы-1». Он опередил Макса Ферстаппена всего на 0,036 секунды. Спустя четырнадцать лет после своего первого поула, Хэмилтон вновь показал свой фирменный быстрый и безошибочный стиль, победив молодого соперника во время финальной серии заездов.

Как сообщил телеканала Sky Sports, победа семикратного чемпиона стала еще одним захватывающим эпизодом в невероятно напряженной битве между главными героями «Формулы-1».

«Не могу поверить, что у нас 100 поулов. Это сделано благодаря мужчинам и женщинам на нашей базе, которые постоянно поднимают планку своей работы и никогда не сдаются. Работать с этими людьми для меня просто мечта. Кто бы в конце 2012-го, когда мы решили работать вместе, подумал, что мы дойдем до 100 поулов. Для меня этот поул как первый, и я принимаю его со смирением и благодарностью», — написал 36-летний Хэмилтон в соцсетях.

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен мог выиграть свою восьмилетнюю поул-серию, но не смог догнать Хэмилтона на одной из его любимых трасс.

«Второе место на этой трассе — это хорошо. Я доволен. Надеюсь, в воскресенье гонка будет не хуже», — заявил телеканалу 24-летний Ферстаппен

В середине апреля нидерландский потомственный гонщик Макс Ферстаппен выиграл второй этап чемпионата мира по автогонкам, завоевав Гран-при Эмилия-Романьи.