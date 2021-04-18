Ферстаппен выиграл гонку в Имоле

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилия-Романьи. Второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» прошел в итальянской Имоле. Семикратный чемпион мира, британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes пришел к финишу вторым. Третьим стал британский гонщик McLaren Ландо Норрис.

Последним из финишировавших стал россиянин Никита Мазепин. Пилот Haas занял 17-е место. Хотя болид Мазепина развернуло на предпоследнем круге, он все же смог финишировать. Его напарник Мик Шумахер стал 16-м.

В первой гонке сезона лидером был Хэмилтон, Ферстаппен был вторым, замыкал тройку Боттас. Сейчас по итогам двух гонок британец с 44 очками лидирует в общем зачете пилотов, Ферстаппена отстает от него на одно очко 43, на третьей позиции с 27 очками расположился Мазепин занимает 19-е место (всего их 20), Шумахер — на 18-м.

Ранее Мазепин заявил, что его карьера идет вверх и он всем доволен.