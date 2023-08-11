Спорт 11 августа 2023, 15:34 Глава ФХР Третьяк: каждый иностранец решает сам, брать ли гражданство другой страны

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Каждый иностранный хоккеист должен решать сам, брать ли ему гражданство другой страны. Таким мнением с изданием «Чемпионат» поделился президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

«Взять гражданство другой страны — это большой шаг в жизни человека, на это надо еще решиться», — процитировал сайт kp.ru президента федерации.

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Ранее СМИ сообщили, что российское гражданство получили Бреннан Менелл и Брендан Лайпсик из США, Кэмерон Ли и Рид Буше из Канады.