«Липовый чемпион». Губерниев ответил норвежцу Иверсену на критику в адрес Большунова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил норвежскому лыжнику Эмилю Иверсену, раскритиковавшему поведение россиянина Александра Большунова на финише марафона в рамках ЧМ в Германии. По мнению Губерниева, такому, как Иверсен, чуждо благородство.

Иверсен ранее выразил несогласие с решением о дисквалификации Йоханесса Клебо, который пришел первым на марафоне. Российская команда после этого подала протест, так как на финишной прямой Большунов, соревнуясь с норвежцами, сломал лыжную палку. Золото в итоге присудили Иверсену, а Большунов занял второе место. Иверсен заявил, что Клебо ведет себя дружелюбно на трассе, в отличие от россиянина, которого обвинил в запугивании соперников и нарушении правил.

Губерниев, в свою очередь, посчитал несправедливым то, что золотая медаль досталась именно Иверсену. Комментатор заявил, что многие считают норвежца «липовым чемпионом».

«Должен был выиграть точно не Иверсен. <…> Он ни при каких обстоятельствах не мог быть ни первым, ни вторым. Только в случае форс-мажора. Благородство ему чуждо, поэтому мы смело можем его послать в жопу», — заявил Губерниев изданию «Спорт-Экспресс».

Норвежец Клебо 7 марта на марафоне в Оберстдорфе на финишной прямой локтем коснулся Большунова, после чего россиянин поставил палку между ног и сломал ее. После этого Большунова обошел Иверсен и россиянину пришлось финишировать с одной палкой.