Норвежский лыжник обвинил Большунова в запугивании соперников

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен выступил с критикой в адрес россиянина Александра Большунова после марафона в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе. Поводом послужила дисквалификация норвежца Йоханнеса Клебо, которую Иверсен посчитал незаслуженной. Об этом сообщило издание Dagbladet.

Иверсен заявил, что Клебо, в отличие от российского лыжника, ведет себя дружелюбно на трассе. По мнению норвежца, Большунов якобы пугает соперников и нарушает правила.

Большунов в ходе марафона 7 марта, соревнуясь с норвежцами на финишной прямой, сломал лыжную палку и пропустил соперников вперед. Клебо пришел первым, вторым финишировал Иверсен. Российская команда в связи с этим подала протест, который удовлетворили. В итоге Клебо дисквалифицировали. Иверсену досталось золото, а Большунов получил серебряную медаль.

Большунов ранее назвал дисквалификацию Клебо бессмысленной. Он признался, что это решение его совершенно не удовлетворило.

Гонка стала заключительной в программе чемпионата мира. Россияне получили на соревнованиях одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали.