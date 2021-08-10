Месси прилетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ

Знаменитый футболист Лионель Месси прилетел в столицу Франции. Аргентинец сегодня подпишет контракт с парижским клубом ПСЖ, сообщило РИА «Новости».

Самолет футболиста зашел за посадку в столичном аэропорту Ле Бурже, где собрались толпы поклонников спортсмена. Месси помахал им рукой.

Испанская «Барселона» на прошлой неделе объявила, что не смогла подписать новый контракт с Месси, который выступал в основном составе каталонского клуба с 2004 года. Причиной тому стали финансовые сложности, которые испытывает команда, которая фактически является убыточной. Футболист стал свободным агентом.

В СМИ сообщали, что Месси может подписать с ПСЖ контракт на два года с возможностью продления еще на один год. Ранее переход Месси подтвердил его отец. Символично, что шестикратный обладатель «Золотого мяча», по предварительным данным, будет выступать за французский клуб под номером 30, как и в начале карьеры в «Барселоне». Возможно, официально об этом объявят в среду, когда у Месси запланирована первая пресс-конференция в статусе игрока «Пари Сен-Жермен».